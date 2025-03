Mulher é presa após agredir a avó e a filha com cabo de vassoura

Mulher agrediu as vítimas por ciúmes do atual marido - Foto: Divulgação PC Maranhão

Após agredir a filha, de 13 anos, e a avó, de 80, com um cabo de vassoura, mulher foi presa, em Vargem Grande, no Maranhão, na quinta-feira, 20. O crime aconteceu no dia 20 de novembro de 2024 e a suspeita foi autuada por crime de lesão corporal circunstanciada pela violência doméstica.

A polícia apurou que o crime foi motivação passional, já que a mulher tinha ciúmes da filha com o atual marido. Após as agressões, as vítimas procuraram a Delegacia de Polícia de Vargem Grande, onde registraram um boletim de ocorrência. Adolescente e avó estão sob Medidas Protetivas de Urgência. A agressora está proibida de se aproximar delas.

Presa por força de mandado de prisão preventiva, a mulher foi conduzida à unidade policial e depois encaminhada ao sistema prisional do Maranhão, onde permanecerá à disposição da Justiça.