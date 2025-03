'Mobilizado': PT Bahia realiza encontro territorial em Esplanada

PT deve realizar encontros em todos os territórios de identidade até o mês de maio - Foto: Divulgação | PT Bahia

Dando sequência à série de encontros territoriais de 2025, o Partido dos Trabalhadores (PT) da Bahia promoveu, neste sábado, reunião de lideranças políticas e da militância na cidade de Esplanada, no litoral norte baiano.

Foi a quinta rodada de encontros e contou com a presença dos dirigentes estaduais e dos diretórios municipais do PT da região, além dos deputados estaduais Maria Del Carmen, Radiovaldo Costa, o deputado federal Joseildo Ramos e o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso

Na pauta do entontro, estratégias e ações para fortalecer ainda mais o partido no estado, inclusive, para as eleições de 2026, reelegendo o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula e ampliando as bancadas de deputados.

"Chegamos neste final de semana ao quinto Encontro Territorial do PT Bahia, hoje, aqui em Esplanada, no Litoral Norte, um encontro muito mobilizado e muito politizado, que a gente reforça a democracia do PT, a força da militância do PT, e faz o partido cada vez mais democrático", afirmou o presidente do PT Bahia, Éden Valadares.

O PT Bahia vai promover os Encontros Territoriais da legenda em todos os 27 Territórios de Identidade do estado até 18 de maio com as presenças de dirigentes do partido, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, deputados e deputadas estaduais e federais, além de lideranças políticas.