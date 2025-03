Adolescente coloca filha de cinco meses em bolsa e abandona na rua

Árvore onde a sacola com a bebê foi encontrada - Foto: Reprodução G1

Uma adolescente, de 16 anos, abandonou a filha, uma bebê de cinco meses, na Rua Zeferino Agra, no bairro Arruda, na Zona Norte do Recife. A criança foi encontrada dentro de uma bolsa perto de uma árvore. Na sacola, além da menina, a jovem colocou três fraldas descartáveis, uma escova de cabelo e uma mamadeira.

A bebê foi resgatada por, volta das 23h30, da quinta-feira, 20, por policiais militares do 13º Batalhão, após o técnico em refrigeração Silvano Romeu acionar o Centro de Operações Policiais Militares (Copom).

"Ela estava com uma camisa regata, uma fralda e uma calcinha de bebê. Ela estava toda encolhidinha dentro da bolsa. [...] Peguei a menina no colo e tirei a camisa dela, ela estava molhada de suor. [...] Para ser sincero, eu fiquei muito nervoso. Já passei por muita coisa na minha vida, mas uma situação dessa de encontrar uma criança me abalou muito. Tenho a intenção de adotar a menina, mas tem todo um protocolo a ser seguido, não é tão fácil assim", contou o rapaz, ao G1.

• Por meio de nota, a Polícia Militar informou que depois de receber atendimento médico na emergência pediátrica do Hospital Barão de Lucena, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, a bebê foi liberada, na sexta-feira, 21, e acolhida pelo Conselho Tutelar. Ela deve ficar em um abrigo.

Em entrevista a uma emissora de televisão, a major da PM Carla Oliveira contou que, aparentemente, a criança é saudável e não tinha nenhuma marca de maus tratos pelo corpo. “O efetivo relatou que, no momento em que chegou, ela estava chupando o dedinho, não estava chorando", afirmou a major.

A mãe da garotinha foi encontrada na manhã da sexta-feira e encaminhada à coordenação do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, onde foi instaurado um inquérito para apurar o caso. Além da jovem, outros familiares foram localizados e receberam atendimento do Conselho Tutelar da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife.