Noivas, smurfs e mais: fantasias coletivas se destacam no Fuzuê

Festa acontece no Circuito Orlando Tapajós - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

As fantasias mais inusitadas tomaram conta do Fuzuê, neste sábado, 22. No Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), vários gruposde amigos e familiares entraram no clima e se vestiram iguais.

É o caso das 30 Deusas gregas. As amigas se uniram para mais um ano aproveitar os bloquinhos do dia. “Eu tive a ideia desde quando começou o Fuzuê. A gente vinha de fantasia e no ano passado resolvemos vir de Mulher Maravilha. Esse ano viemos de Deusa grega”, ressaltou Maria Salen ao Portal A TARDE.

| Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Duas noivas, que vão se casar em novembro, também reuniram os familiares e amigos para que pudessem comemorar no Carnaval. Flávia Mota e Nadjara Félix explicaram como resolveram curtir juntos, vestidos de noivas: “Todo mundo gosta de carnaval na família. Tinha que vir de fantasia. Era noiva, tinha que ser noiva. Aí todo mundo topou”.

Festa acontece no Circuito Orlando Tapajós | Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Elas comentaram que vão continuar usando a fantasia, mas os detalhes devem ser diferentes para o período do carnaval, que começa oficialmente na quinta-feira, 27.

Quem também passou pelo circuito foram os smurfs. Uma família aceitou se vestir com os personagens do filme em todos são pequenas criaturas azuis e chamou a atenção de todos que passavam. Jorge Gudunga, o vovô smurf, explicou que o bloco foi criado em 2017 e eles fazem para “alegrar as crianças, os turistas, durante o carnaval”.

| Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Confira fotos do Fuzuê:

| Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

| Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

| Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

| Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE