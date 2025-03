“Fanfarra reduz a violência”, afirma líder de grupo no Fuzuê

As fanfarras foram o ponto alto do Fuzuê - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

As fanfarras foram o ponto alto do Fuzuê, pré-Carnaval de Salvador, neste sábado, 22, levando música e animação para os foliões no circuito Orlando Tapajós com instrumentos de sopro, como trompetes, cornetas, trombones.

Márcio Carvalhos, de 46 anos, lidera a fanfarra Charangas do Pinguço. Em entrevista ao Portal MASSA!, ele revelou detalhes sobre os preparativos para a folia. “A gente trabalha com adolescentes e adultos. Fazemos ensaios toda quarta-feira no Lago da Lapinha. Passamos o ano todo ensaiando e montamos um repertório de mais de 100 músicas, incluindo sucessos atuais”.

Em seguida, ele falou sobre o impacto da fanfarra na vida das pessoas. “Cada vez mais, precisamos de oportunidades do poder público para aumentar o número de bandas de fanfarra. Isso atrai muita gente e reduz a violência nas ruas”.

Márcio Carvalhos, líder do grupo | Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

A foliã Aldaci de Freitas, que acompanha o Carnaval de Salvador há 20 anos, rasgou elogios para os desfiles das fanfarras. “Sempre acompanho esse pré-Carnaval. Cheguei às 3h e devo ir embora às 7h. Gosto de todas as bandas de fanfarra, são maravilhosas”, declarou.

Confira fotos do fuzuê:

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

