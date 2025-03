Pré-Carnaval: SSP ativa centro de monitoramento por câmeras

- Foto: Jeferson Silva

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), ativou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), neste sábado, 22, para atuação nas festas de Pré-Carnaval. A estrutura funcionará 24h, monitorando acessos e pontos estratégicos, através das câmeras de vídeomonitoramento e Reconhecimento Facial.

O Fuzuê na Barra e a festa no Santo Antônio Além do Carmo serão acompanhados por integrantes de órgãos estaduais, federais e municipais, além de concessionárias de serviços.

"Atuamos com força máxima no Festival Virada, na Lavagem do Bonfim, na Festa de Iemanjá e na Lavagem de Itapuã. Em todos esses eventos, com milhares de baianos e turistas, não registramos crime grave contra a vida", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Acrescentou que os policiais e bombeiros da Bahia atuarão novamente com dedicação para proteger os foliões.