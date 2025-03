Artistas baianos participam de campanha da Hemoba

Tonho Matéria é o compositor do jingle 'Axé que Salva Vidas' - Foto: Divulgação Hemoba

Tonho Matéria, Carla Visi, Beto Jamaica, Marinez, Durval Lelys, Jorge Zárath, Lazzo, Sarajane e Tuca Fernandes participam da Campanha Axé que Salva Vidas, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba). O objetivo da ação, que batizada de ‘Axé que Salva Vidas’, em alusão aos 40 anos da Axé Music, é mobilizar a população sobre a importância da doação de sangue, sobretudo, neste período que antecede o Carnaval.

Neste momento, o estoque da Fundação encontra-se em estado crítico. Segundo a assessoria de comunicação do órgão, por conta das férias, viagens e festividades, as doações de sangue diminuem significativamente e seguem na contramão da demanda dos hemocomponentes nas unidades hospitalares do estado, que permanece elevada.

Na próxima terça-feira, 25, a partir das 11h, o cantor, compositor e mestre de capoeira Tonho Matéria, vai estar na sede da Hemoba para reforçar o chamado aos doadores. Além de compor o jingle “Axé que salva vidas”, o artista fez questão de participar ativamente da campanha.

Unidades móveis de atendimento em Salvador

As unidades móveis de coleta (hemóveis) estarão no 6º Batalhão de Polícia do Exército (Imbuí), no dia 24, das 8h às 17h. Nos dias 25 e 26, estarão no SENAI Dendezeiros, das 8h às 17h. Já o Posto Itinerante da Hemoba permanece no Shopping Bela Vista, atendendo de 9h às 18h.

As unidades fixas funcionam com o seguinte horário

• Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30;

• Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30;

• Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30;

• Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;

• Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para maiores informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/.

Quem pode doar

Pessoas em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento. Para doar, é necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.