Doação de sangue: Hemoba leva unidade móvel para Cidade Baixa

O atendimento será das 8h às 17h nos dias 25 e 26 de fevereiro - Foto: Divulgação

A Fundação Hemoba estará na região da Península de Itapagipe, na região da Cidade Baixa, em Salvador, nos dias 25 e 26 de fevereiro, com a unidade móvel de coleta de sangue, instalada na unidade do SENAI Dendezeiros.

O atendimento será das 8h às 17h e está aberto a moradores e trabalhadores da comunidade, como parte de uma ação solidária para abastecer os estoques da fundação, que enfrentam uma situação crítica às vésperas do carnaval.

O pedido de atendimento foi feito pela própria instituição de ensino, que, além de ajudar a aumentar a quantidade de sangue disponível, visa também conscientizar seus estudantes e colaboradores sobre a importância da doação de sangue. A ação acontece pela segunda vez na unidade do SENAI Dendezeiros, que já obteve sucesso na mobilização da primeira campanha.

“Esta é a segunda vez que nossa equipe se mobiliza para trazer a unidade móvel do Hemoba. Na primeira vez, conseguimos uma grande quantidade de doações de sangue e cadastros para doação de medula óssea. A ideia é que o sucesso se repita. Por isso, estamos convidando, além dos nossos colaboradores, também os estudantes, pais dos estudantes e demais membros da comunidade”, destacou Leila Tavares, analista de Relacionamento com o Mercado do SENAI Dendezeiros.

Como participar

Para doar sangue, é necessário atender a alguns critérios, entre eles ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar um documento original com foto. Além disso, a pessoa deve ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação e estar bem alimentada, sem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores.

A Fundação Hemoba também orienta que pessoas com sintomas de gripe, resfriado ou febre não devem doar até 15 dias após o desaparecimento dos sintomas. Outras condições que impedem a doação incluem gravidez, período pós-gravidez, amamentação e alguns procedimentos médicos recentes.