Salvador possui 18 praias impróprias para banho neste final de semana

Ao menos 18 praias de Salvador estão impróprias para banho neste fim de semana, segundo o “Boletim de Balneabilidade” do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), divulgado nesta sexta-feira, 14.

Os boletins, nos últimos meses, vêm sendo atualizados semanalmente. A rede de monitoramento da balneabilidade é composta por 134 pontos, distribuídos por toda a costa baiana.

As análises das amostras realizadas por cinco semanas consecutivas, as praias são classificadas em quatro categorias: Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria, e como resultado as praias constam como “Própria” (quando as condições são boas para o banho) e “Imprópria” (quando a balneabilidade é comprometida). Veja abaixo.

Praias Impróprias em Salvador

São Tomé de Paripe - Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia.

Tubarão - Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fábrica de cimento.

Periperi - Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea.

Penha - Em frente à barraca do Valença.

Bogari - Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).

Bonfim - Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia.

Pedra Furada - Atrás do Hospital Sagrada Família, em frente à ladeira que dá acesso à praia.

Boa Viagem - Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia.

Marina Contorno - Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado.

Ondina - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Ademar de Barros, ao posto BR e o Hotel Bahia Sol.

Rio Vermelho - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana.

Amaralina - Em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião.

Pituba - Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba.

Armação - Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa.

Boca do Rio - Em frente ao posto Salva Vidas.

Corsário - Em frente ao posto Salva Vidas.

Patamares - Em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe.

Itapuã - Em frente à Sereia de Itapuã.

Praias próprias em Salvador