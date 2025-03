Lula liga para Walter Salles por Oscar de 'Ainda Estou Aqui'

Lula ligou para Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui' - Foto: Reprodução / Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o cineasta Walter Salles e o parabenizou pelo Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, conquistado no último domingo, 2.

“A gente não tem muito o que falar, quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que, até então, me parece que só americano ganhava. Então, eu quero te dizer que foi uma noite de ouro. Acho que você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro”, disse o presidente, em vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira, 4.

Em seu agradecimento, Salles afirmou que se sentiu honrado com a ligação. “Eu me sinto muito honrado com as suas palavras e honrado de poder ter adaptado um livro tão luminoso e extraordinário quando o do Marcelo Rubens Paiva sobre seus pais. Uma história que foi elevada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”.