“Orgulho do nosso cinema”, diz Lula após Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’

Lula parabeniza 'Ainda Estou Aqui' por Oscar - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o filme ‘Ainda Estou Aqui’ pelo feito histórico de ter conquistado o primeiro Oscar para o Brasil, na cerimônia que ocorreu no domingo, 2.

“Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo. O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, Selton Mello, do Marcelo Rubens Paiva e família e todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui”, escreveu o mandatário em sua conta no X (antigo Twitter).

— Lula (@LulaOficial) March 3, 2025

Lula também fez uma postagem dedicada a Fernanda Torres, que concorreu ao prêmio de Melhor Atriz. “Querida Fernanda, você honrou o Brasil com sua brilhante atuação em Ainda Estou Aqui e encantou o mundo todo vivendo a grande Eunice Paiva”, publicou.

— Lula (@LulaOficial) March 3, 2025

O filme foi a primeira obra brasileira premiada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográfica e levou a estatueta de Melhor Filme Internacional. Baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" retrata a história de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que luta pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido durante a ditadura militar no Brasil.