No Pelourinho, Jerônimo comemora vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar

Governador comemorou conquista inédita do Oscar no Pelourinho - Foto: Matheus Landim / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues, junto com a primeira-dama Tatiana Velloso, e do secretário de cultura, Bruno Monteiro, comemorou a vitória de “Ainda Estou Aqui” no Oscar, na noite de domingo, 2. A felicidade foi grande durante o anúncio, transmitido durante o Carnaval no circuito Batatinha, no Centro Histórico.

O filme foi a primeira obra brasileira premiada pela importante Academia de Artes e Ciências Cinematográfica e levou a estatueta de Melhor Filme Internacional.

“Sair daqui hoje com o troféu de Melhor Filme Internacional é muito importante para a gente. Isso eleva a estima. Saio daqui muito alegre. E no caso nosso, aqui da Bahia, com a chegada da Bahia Filmes, vamos espalhar essa referência de Walter Salles, de Fernanda [Torres] e de Rubens [Paiva]”, pontuou o governador.

A transmissão da premiação durante o Carnaval foi idealizada pela Secretaria de Cultura (Secult-BA). A iniciativa foi festejada pelo público e seguida da apresentação da cantora Margareth Menezes.

“Ainda Estou Aqui” foi o primeiro filme brasileiro premiado pelo Oscar | Foto: Matheus Landim / GOVBA

“É muito importante. É uma forma de dar um retorno para a população, para a comunidade baiana do que está sendo feito. O governador brilhou nesse propósito. Foi muito importante. Eu achei perfeito”, afirmou Sônia Nascimento, que acompanhou as apresentações musicais.

Baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" retrata a história de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que luta pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido durante a ditadura militar no Brasil.

Desde sua estreia no Festival de Veneza, em setembro de 2024, onde foi aplaudido por dez minutos e recebeu o prêmio de Melhor Roteiro, o filme vem acumulando elogios da crítica internacional. Fernanda Torres já foi premiada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme - Drama - por sua atuação.