Bruno Reis comemora Oscar de Ainda Estou Aqui: Orgulho para todos nós

Prefeito Bruno Reis ao lado da vice, Ana Paula Matos - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comemorou o feito inédito de ‘Ainda Estou Aqui’, o primeiro filme brasileiro a vencer uma premiação do Oscar. Nas redes sociais, o gestor elogiou a produção, escreveu sobre a importância da premiação para o país e parabenizou Fernanda Torres, que concorreu como melhor atriz.

“Ainda Estou Aqui é, de fato, o melhor filme internacional deste Oscar. Não apenas pela maestria como Walter Salles conduz a história, mas por ser um retrato de tantas histórias mundo afora. Sim. Ele rompe as barreiras do Brasil. Todos nós sabemos que Fernanda Torress também merecia a estatueta, mas eu tenho certeza que o reconhecimento do mundo sobre o seu talento é uma prova de que "a vida presta". Parabéns a todos os envolvidos na produção do filme. Vocês são um orgulho para todos nós!”, publicou o prefeito.

A Prefeitura de Salvador transmitiu momentos do Oscar 2025, ao vivo, em pleno Carnaval no Centro. Um telão foi ligado na altura da Passarela Nelson Maleiro, onde os trios iniciam os desfiles do Circuito Osmar (Campo Grande).

O filme foi a primeira obra brasileira premiada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográfica e levou a estatueta de Melhor Filme Internacional. Baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" retrata a história de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que luta pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido durante a ditadura militar no Brasil.