Gusttavo Lima nega rumores sobre filiação partidária com Caiado

Ronaldo Caiado (à esquerda) e Gusttavo Lima (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram

Após confirmar presença no lançamento da candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que ocorrerá no dia 04 de abril, em Salvador, a assessoria do cantor Gusttavo Lima negou, através de um nota encaminhada ao Portal A TARDE, a especulação de que possa acontecer uma possível filiação partidária entre os dois no dia do evento.

“Enfatizamos que Gusttavo Lima participará do evento em questão estritamente em apoio a Ronaldo Caiado, de quem é amigo pessoal, não existindo definições sobre esse assunto [filiação partidária]”, disse.

Ainda no comunicado, a Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do artista, reforçou que ele “não tem partido” e que, “qualquer decisão por parte do cantor, somente será tomada em 2026”.

Cotado para disputar a presidência da República em 2025, o sertanejo confirmou sua presença no evento de Caiado no final do último mês.

A reunião, que ocorrerá no Centro de Convenções da capital baiana, também será marcado pelo recebimento da homenagem que dará a Caiado o título de cidadão baiano. É esperada a presença das principais lideranças do União Brasil, incluindo governadores e prefeitos de capitais, como Bruno Reis, prefeito de Salvador.