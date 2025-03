PP se reúne para definir federação com União Brasil

Ciro Nogueira convocou reunião com a bancada do PP e dirigentes do partido para discutir federação - Foto: Ascom PP / Divulgação

O PP deve bater o martelo sobre a federação com o União Brasil nesta terça-feira, 18. O presidente do partido, o senador Ciro Nogueira (PI), convocou a bancada no Congresso Nacional e dirigentes estaduais para debater o assunto em um encontro que deverá ocorrer no fim da tarde, no Congresso Nacional. A informação é do jornal O Globo.

Na semana passada, Nogueira se reuniu com o presidente dos Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP), e ambos decidiram não federar suas respectivas siglas. A partir daí, ficou decidido que o “casamento” deveria ocorrer apenas entre PP e União Brasil, de Antônio Rueda, caso haja concordância entre as bancadas.

A ideia dos presidentes é dividir os comandos estaduais da federação entre os partidos, obedecendo a critérios de tamanho de bancada no Congresso e proporcionalidade. Já a presidência da federação será exercida de forma intercalada e não há objeção para que esse esquema se inicie pelo PP.

Atualmente, as maiores bancadas do Congresso são a do PL, com 99 deputados, e a federação do PT, com 80. Na sequência, União Brasil tem 59 cadeiras, PP, 47. A federação se tornaria a maior força do Câmara, com 106 deputados.