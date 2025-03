Vai ou racha: federação União Brasil e PP deve ocorrer em março, diz Azi

Paulo Azi - Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

Com a possibilidade da federação nacional com o PP crescendo, o presidente do União Brasil Bahia, Paulo Azi, afirmou que a aliança entre as siglas deve ser sacramentada até o final do mês de março.

“Se tiver de ocorrer, vai ocorrer ainda neste mês de março, não passa disso não. Se passar disso, eu acho que não acontece mais”, declarou em conversa com o Portal A TARDE.

Sobre o processo burocrático, o comandante do partido na Bahia disse não ser “um movimento simples". "Envolve a decisão de como essa federação irá se comportar nos 27 estados e existem muitos interesses que são divergentes. Mas como na política a arte é a conversa, eu acho que nada é intransponível quando se tem efetivamente um desejo firme para que isso possa acontecer”, avaliou.

Azi também disse ser a favor da federação e afirmou que a Bahia não será um empecilho para a realização da união .“Eu não sou contra [a federação] porque defendo em tese a diminuição dos partidos políticos no Brasil.”

“Eu sou muito favorável às fusões e as federações partidárias, porque eu entendo que esse é o caminho natural que vai ocorrer em nosso sistema político. Não é natural que um país tenha 18 ou 20 partidos, esse, inclusive, é um dos grandes problemas da nossa democracia, ter muito partido, muito líder, o que termina dificultando o próprio funcionamento”, explicou.

Entendimento avançado

Ainda sobre a aliança, ao Portal, o deputado federal, José Rocha (União Brasil), antecipou que “o entendimento está bastante avançado entre União Brasil e o PP”. O parlamentar também reforçou a fala de Azi sobre não existir “nenhum problema” da Bahia com a federação. “Eu acho que ganha tanto o PP quanto o União Brasil.”

“Eu acho também que os deputados vão ter liberdade de atuação, independente da federação”, disse, reforçando ser favorável à aliança. “Vamos ter mais fundo partidário e eleitoral para as eleições e maior poder de decisão dentro da Câmara dos Deputados e do Senado”, justificou.

Pensamento que se assemelha ao do líder da minoria na Assembleia da Bahia (Alba), deputado Alan Sanches (União Brasil).

“São duas coisas importantes nesse momento que todo mundo, com certeza, bota na pauta. Com relação ao fundo, continua, com certeza, como sempre tem acontecido, proporcional ao tamanho das bancadas. Já com relação à liderança política, [...] acredito que a presidência aqui na Bahia da Federação, estamos trabalhando na suposição, deve ficar com a base de ACM Neto e acredito que a vice-presidência seja indicado pelo PP”, afirmou.

Relações na Alba

Para Alan, caso a federação ocorra, a Casa Legislativa não passará por com tantas “preocupações”, principalmente, sobre o enfrentamento das relações interpessoais.

“Aqui, os deputados do PP metade irão para o Avante e metade continuarão no PP, independente de federação, essa é a conversa posta por todo mundo. O PP é da base do governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e nós do União Brasil somos oposição, mas oficialmente o PP não está na base. Declaradamente são do governo, mas oficialmente, partidariamente, não, e não participam do governo com indicação partidária”, iniciou a explicação.

“Eu acredito que quem for ficar no PP pode ter uma conversa de liberação, apoiando, não oficialmente, mas eles votam nas proposições do governador Jerônimo, dos projetos de lei. Aí vai depender de uma conversa”, concluiu.