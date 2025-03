Jerônimo faz troca na direção do IML da Bahia

Fachada do IML - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Instituto Médico Legal Nina Rodrigues tem um novo diretor. O governador Jerônimo Rodrigues nomeou o perito médico Marcelo Camargo Giacomini para o cargo no lugar de Eduardo José Andrade Lopes.

A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 7. Eduardo Lopes assumiu o IML da Bahia em junho de 2021. Ele chegou na leva de mudanças que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) passou na época, quando uma nova gestão assumiu a corporação.

A mudança do Nina Rodrigues acontece em meio às especulações sobre a troca na direção do DPT. O Portal A TARDE apurou que a atual diretora-geral Ana Cecília Bandeira deve sair do cargo em breve.

O chefe de gabinete, Osvaldo Silva, e o diretor do interior, Rogério Serafim, despontam como favoritos para a substituição. Ana Cecília foi a primeira mulher a assumir a chefia do Departamento em 26 anos de criação. Ela foi levada ao posto pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em março de 2023.