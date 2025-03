Presidente do PT defende fim da federação com PCdoB e PV

Humberto Costa (PE) assume interinamento o PT após saída de Gleisi - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O presidente do PT interino, senador Humberto Costa (PE), defendeu o fim da federação com o PCdoB e PV. O congressista diz acreditar que a sigla, que abriga o presidente Lula, apresentou uma pequena queda no número de vagas no Legislativo com a união das siglas.

“Acho que a federação foi um espaço onde o PT mais perdeu que ganhou. Estamos federados com partidos com importância política, mas se ela se mantém, precisamos rediscutir os princípios e estatutos. O PT, que é quem mais constrói cauda para eleger parlamentares, terminou por deixar de ganhar alguns mandatos importantes”, disse o pernambuco ao portal Metrópoles.

A cauda, citada pelo dirigente partidário, refere-se a divisão de vagas de deputado ou vereador por partido, a partir do voto de cada um. Com a formação da federação, por sua vez, um congressista que não teve um bom desempenho pode ser eleito, por causa dos votos de uma legenda maior que faz parte da federação.

O petista também defende a mudança do estatuto da federação para que a sigla não seja prejudicada nas próximas eleições. “Havendo uma readaptação do estatuto, acredito que podemos ter a continuidade. Caso não aconteça, não será uma vantagem para o PT. Vamos discutir”.

Nas últimas eleições municipais, realizadas em outubro de 2024, os vereadores de Salvador também se queixaram da federação e afirmaram que foram prejudicados pela união das siglas.

“O preço alto que o PT pagou e paga pela federação dentro da lógica de manter o PCdoB no apoio a candidatura do governo Lula [em 2022] é uma coisa que tem que ser discutida. O PT teve 65 mil votos e elegeu apenas uma vereadora e os outros partidos somados não tiveram o mesmo voto que nós. Então, tem algo que está errado e precisa ser revisto”, disse o ex-vereador Arnando Lessa ao Portal A TARDE, uma semana após as eleições.

Na capital baiana, apenas uma petista foi eleita para o cargo no Legislativo. Trata-se da vereadora Marta Rodrigues, irmã do governador baiano Jerônimo.

Antes do pleito, a bancada do PT era composta por quatro vereadores.

Federação PT-PCdoB e PV

A federação do PT com o PCdoB e com o PV foi formada em 2022, durante a eleição de Lula à Presidência.