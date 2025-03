Comida cara é maior preocupação de Lula, diz Gleisi, presidente do PT

Gleisi falou no aniversário do PT sobre o preço dos alimentos e as causas da carestia. - Foto: Aldo Barranco | PT

O preço dos alimentos é tema central do governo Lula. A informação, já conhecida, foi reafirmada pela presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), no segundo dia do evento de aniversário de 45 anos do PT, realizado no Rio de Janeiro, neste sábado, 22.

Gleisi disse que a 'comida está cara' e que a inflação dos alimentos é a "maior preocupação" do presidente Lula. Para ela, o avanço dos preços se deve a uma série dse fatores.

"A comida está cara, sim, está cara, resultado da especulação com o dólar, do aumento das exportações e das crises do clima. Mas nós vamos vencer essa etapa", disse Gleisi.

"Sei que hoje é a sua maior preocupação, presidente (Lula), assim como temos de conter os abusos nos preços dos combustíveis, especialmente do gás de cozinha e da energia elétrica, dois setores em que o poder público foi mutilado por privatizações e constrangimento nos anos recentes", acrescentou.