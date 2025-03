Éden Valadares não será candidato à reeleição para presidência do PT-BA

Presidente estadual do PT, Éden Valadares - Foto: Divulgação

Atual presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, Éden Valadares não será candidato à reeleição para o cargo, que comanda há seis anos. A decisão foi tomada por ele após indecisão e consultas com familiares e correligionários. A declaração foi dada com exclusividade ao Portal A TARDE durante entrevista que será publicada na próxima segunda-feira, 10.

É uma decisão pessoal, muito conversada em casa com a família, mas também política. Eu fui eleito para um mandato de quatro anos e por decisão do Diretório Nacional, meu mandato foi estendido para seis anos. Disputar um novo mandato poderia significar ficar dez anos na presidência do PT. E isso eu acho demais. Minha chegada à presidência significou uma importante renovação no PT e esse processo não pode parar ou retroceder Éden Valadares - presidente do PT-BA

Defensor da renovação de quadros políticos do partido, inclusive no comando da sigla, Éden falou em "ciclo cumprido" e que a hora é de dar oportunidade ao novo. Éden já vinha tratando do assunto publicamente desde o início do ano, mas enfatizava que decisão só sairia após o Carnaval.



“É preciso dar oportunidade para que um novo quadro, um novo dirigente, tenha oportunidade de continuar esse processo de promoção de novas lideranças e de renovação do partido. Além do mais, aprendi com Zezéu e Wagner que na política a gente não pode ter apego aos cargos. A gente cumpre ciclos e renova novos desafios. Josias cumpriu o ciclo dele, Jonas, Everaldo, agora eu cumpri e é chegada a hora de dar oportunidade ao novo”, disse.

Ele também aproveitou para tecer críticas ao modelo de sucessão partidária de siglas de direita, alegando serem de forma hereditária, e exaltou o processo democrático feito pelo PT ao longo dos anos.

“A direita promove isso de forma hereditária, de pai para filho, para neto. No PT, esse processo é feito pelo caminho da democracia e participação direta dos filiados. O maior orgulho da minha vida são os meus filhos e a minha família. Junto a isso, a oportunidade de presidir o PT. Vou seguir com muita honra, cumprindo meu mandato até o final e apostando no processo necessário, fundamental, eu diria, de renovar o PT”, pontuou.