Em meio à derrota no STF, Adolfo curte Carnaval na Suíça com mulher

Em meio à derrocada da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) optou por curtir o carnaval longe dos ares soteropolitano.

Nas redes sociais, o pessedista revelou qual o destino escolhido para aproveitar o descanso prolongado da folia momesca ao lado da sua mulher Denise Menezes, candidata derrotada à prefeitura de Campo Formoso.

“Aproveitando o recesso de Carnaval em Gstaad, uma pequena e encantadora vila na Suíça, com pouco mais de nove mil habitantes. Fazendo uma das coisas que a gente mais gosta: conhecer novos lugares e novas culturas. E, claro, recarregando as energias, descansando pra voltar com o ritmo do Trabalho a todo vapor!”, escreveu o parlamentar na legenda da sequência de fotos.

Veja

O pessedista sofreu um novo revés no Judiciário na sexta-feira passada, 28, após votação de todos os membros da Segunda Turma do STF, que decidiram seguir o relator Gilmar Mendes e manteve o afastamento do deputado da cadeira mais alta do Legislativo.

Em nota à imprensa, ele afirmou que já esperava o resultado da Suprema Corte, mas se surpreendeu com a celeridade dos ministros.

“Veja, todos já sabiam, inclusive eu, sobre a possibilidade dessa decisão. O que ninguém esperava é que isso ocorresse de forma tão célere. Paciência, faz parte do jogo. Embora seja lamentável essa interferência do Judiciário nos assuntos do Legislativo, bem como a omissão do Congresso Nacional em legislar sobre essa questão das eleições para as mesas diretoras. É preciso que seja criada uma regra clara. Até porque a Constituição baiana não proibia a minha reeleição”, disse.

Seguindo a linha sucessória, o posto deixado por Menezes será ocupado pela sua correligionária, Ivana Bastos, que foi eleita a 1ª vice-presidência, no dia 1º de fevereiro. A discussão travada na Alba diz respeito à necessidade ou não de uma nova eleição para condecorá-la a posição.

Adolfo também afirma que apoia o nome de Ivana para a presidência. “É um momento histórico para toda a Assembleia: a primeira mulher presidente da Casa. Estarei ao lado dela para fazer essa transição e ajudar no que for preciso".

Adolfo Menezes foi reconduzido para o terceiro mandato por unanimidade com 61 votos dos 62 deputados presentes em plenário.