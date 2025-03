Adolfo Menezes tenta reverter afastamento da Alba no STF

Adolfo Menezes foi afastado do cargo no dia 10 de fevereiro - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Duas semanas após ser afastado da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) recorreu a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o retirou do cargo.

O documento foi apresentado nesta quarta-feira, 26, pelos advogados Romulo Nagib, Walter José Faiad de Moura e Luciano Fuck, ambos de Brasília, e pede que o julgamento seja retirado da pauta virtual do STF a fim de garantir o direito à ampla defesa do pessedista.

Os advogados afirmam que o julgamento aconteça de forma presencial, em plenário, e não apenas na segunda turma. O colegiado da Corte é composto por cinco ministros.

O julgamento liminar sobre o tema começou na última sexta-feira, 21, e encerra na próxima sexta, 24. Até o momento, apenas Gilmar Mendes, relator do caso, apresentou o seu voto e manteve a decisão monocrática.

A medida é uma resposta a uma reclamação movida pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL).

A Corte, por sua vez, considera inconstitucional a recondução por três mandatos consecutivos, e foi neste sentido que o magistrado argumentou para determinar o afastamento de Menezes.