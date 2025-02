"Surpreendeu", diz Rosemberg sobre afastamento de Adolfo Menezes

Rosemberg revela conversa com Ivana Bastos - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Rosemberg (PT) afirmou, nesta terça-feira, 11, ter sido 'surpreendido' com a velocidade da decisão que afastou o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), fruto de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rosemberg disse que a Casa ainda não foi notificada, o que permite que Adolfo permaneça no posto, que deverá ser ocupado de forma interina pela 1ª vice-presidente, a deputada Ivana Bastos (PSD). O petista revelou também ter conversado com a parlamentar sobre a 'transição'.

"Na realidade, surpreendeu a todos nós a decisão de uma liminar que afasta até o julgamento do mérito o deputado Adolfo Menezes, a Casa ainda não foi notificada, então ainda neste dia de hoje todos os atos são atos do presidente Adolfo Menezes", iniciou Rosemberg, que continuou.

"Hoje conversei com a deputada Ivana, ela está também surpresa, porque todos nós sabíamos de que havia uma certa fragilidade com relação ao mandato do presidente Adolfo, mas foi muito rápido essa decisão, então nós estamos aguardando, vamos aguardar aí pela decisão. Há uma expectativa de entre o dia 21 e o dia 28, o pleno do STF se manifestar sobre o tema. Até lá, a partir da notificação à Assembleia Legislativa, a deputada Ivana assume interina e vamos aguardar os acontecimentos. É uma coisa que a própria deputada Ivana já está acompanhando. Ela continuará, inclusive, despachando corretamente na sala da vice-presidência, mesmo ela assumindo a presidência interinamente", completou.