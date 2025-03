STF tem placar em 2x0 para manter Adolfo Menezes afastado da Alba

Adolfo Menezes foi eleito para o terceiro mandato e foi afastado do posto em seguida - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou ao placar favorável de 2x0 pelo afastamento do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com o voto do ministro Dias Toffoli na segunda turma da Corte.

O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar. Ele é o relator da reclamação constitucional que foi movida pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), que culminou no afastamento, em decisão monocrática, de Adolfo da presidência da Alba.

Segunda turma da Corte decidirá se mantém ou não entendimento do relator da ação, ministro Gilmar Mendes. Dias Toffoli votou com o relator.

Ainda restam votar os ministros Edson Fachin, que é o presidente da segunda turma, Nunes Marques e André Mendonça.

A defesa de Adolfo, inclusive, tem tentado reverter a ação, com um agravo para tentar retirar o julgamento da pauta da segunda turma e levá-lo a plenário, de maneira presencial. O julgamento virtual da liminar de Gilmar Mendes na segunda turma está previsto para terminar no final da noite desta sexta-feira, 28.