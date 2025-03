Obras de arte da Câmara de Salvador não sofreram danos no incêndio

Professor José Dirson Argolo visitou o espaço - Foto: Antonio Queirós | CMS

As obras de arte da Câmara de Salvador (CMS) não foram danificadas após o incêndio que atingiu parte do telhado do Paço Municipal na última segunda-feira, 24, que estavam localizadas no Salão Nobre.

Na ocasião, o professor José Dirson Argolo esteve no local. Ele é um dos maiores especialistas em restauração da Bahia e é professor adjunto da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

“Minha avaliação é positiva. Quando eu soube do ocorrido (o incêndio), fiquei assustado. Conheço profundamente as obras de arte da Câmara Municipal de Salvador, pois praticamente todas já passaram pelas minhas mãos e de nossa equipe”, disse o especialista.

“E estou constatando que, felizmente, nenhuma peça foi diretamente atingida pelo sinistro. Ocorreram somente algumas pequenas ocorrências, como perda de policromia em algumas peças, por exemplo, que tem como causa a pressa na hora da remoção. E isto é natural. O importante é, neste momento, remover este acervo para um local mais seguro, até a recuperação total do teto da Câmara Municipal de Salvador”, avaliou José Dirson Argolo.

Valor histórico

Segundo professor, o Memorial da Câmara Municipal de Salvador (CMS) abriga obras muito valiosas, não somente do ponto-vista histórico, mas também artístico. “Aqui há obras que retratam personagens importantes da história brasileira, como, por exemplo, Castro Alves e Ruy Barbosa. Assim como ex-governadores”, afirmou.

O especialista também frisou que este acervo também contém obras que retratam momentos históricos. “Por isso, deve ser preservado para as futuras gerações com toda a sua carga de autenticidade”, pontuou.

Funcionando como um museu público e sem fins lucrativos, o Memorial tem como missão principal a preservação e divulgação da memória histórica e cultural tanto da instituição quanto da cidade. Seu acervo é composto por documentos, imagens e mobiliários que ilustram a trajetória e o desenvolvimento da cidade, destacando a importância do poder municipal na construção da história de Salvador.