Carlos Muniz anuncia medidas após incêndio na Câmara de Salvador

Parte do prédio do legislativo pegou fogo - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB) anuniciou, nesta terça-feira, 25, que está adotando todas as providências necessárias para garantir a rápida recuperação das instalações e a continuidade dos trabalhos legislativos, após o incêndio da última segunda, 24.

Mesmo de licença médica, o presidente mantém seu compromisso com a cidade e, de sua residência, articulou apoio junto ao prefeito Bruno Reis, ao governador Jerônimo Rodrigues e a diversos deputados, que prontamente se colocaram à disposição para contribuir com a reforma e recuperação do Paço Municipal. Debelado pelo Corpo de Bombeiros ainda na tarde desta segunda-feira, o incêndio atingiu parte do forro e do telhado do prédio quadricentenário.

A Câmara reforça que suas atividades não serão interrompidas. Nesta terça-feira (25), a sessão ordinária será realizada às 14h30, no auditório do Centro de Cultura da Câmara, localizado ao lado da Prefeitura, na Praça Thomé de Souza. O Legislativo Municipal seguirá trabalhando com dedicação e responsabilidade, garantindo que os interesses da população de Salvador sejam plenamente atendidos.