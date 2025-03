Vai ficar? Guerreiro abre o jogo sobre permanência na FGM

Fernando Guerreiro deve permanecer na FGM - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

Presente no evento de reabertura do Elevador Lacerda, na tarde desta terça-feira, 25, o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, que sua permanência no comando do órgão "está caminhando" para ser confirmada.

Segundo Guerreiro, o cenário indica que ele e Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), ficarão em seus devidos postos com a chegada da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). Ele ainda aproveitou para elogiar a nova titular da Secult.

"Está tudo caminhando. Tudo indica que eu e Isaac (Edington) continuamos com Ana Paula, mas ainda não tem nada batido o martelo, então vamos seguindo. Gosto muito do nome dela, fiquei muito satisfeito, trabalhei muito por isso, acho que ela vai fazer uma gestão brilhante. Além de ser minha amiga pessoal, é uma técnica excepcional. Então, estou muito feliz com a chegada dela e acho que novos projetos vão chegar", afirmou Guerreiro.