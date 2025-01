“Síntese da baianidade”, diz Fernando Guerreiro sobre Lavagem do Bonfim

Presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro classificou a Lavagem do Bonfim como uma síntese da baianidade, ao relacionar que os baianos gostam dos festejos sagrado e profano que o dia proporciona.



“Essa é uma festa maravilhosa. Para mim, a síntese da baianidade, cada ano ela está mais forte, mais lotada. Você vê a quantidade de pessoas que tem aqui. Então, eu acho que é a prova de que o baiano tem fé e o baiano gosta de festejar. São Pedro vai ajudar para ficar nesse clima, para não torrar o juízo de ninguém, porque realmente o mormaço está de mata. Vai ser um dia maravilhoso. É uma grande congregação, esse ano não tem eleição, o negócio está mais calmo. Então, eu acho que a caminhada vai ser mais rápida. Daí vai ser tudo maravilhoso", afirmou.

Com as mudanças na Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), como a saída de Pedro Tourinho do comando da pasta, a FGM pode sofrer mudanças em seus quadros na reforma administrativa da prefeitura. Guerreiro falou sobre a chance de continuar no cargo e se as mudanças dificultam o trabalho da Fundação.

“De maneira nenhuma, porque isso está sendo conversado. E até agora, as duas opções que estão aí circulando, eu considero excelentes. Tanto Ana Paula como Walter, são dois nomes brilhantes. Técnicos, competentes, então eu tô com expectativa muito positiva. Eu acho que a gente vai segurar a peteca e vai fazer um trabalho muito bom. Agora, me mantendo ou não, o prefeito não conversou com ninguém. Então, vamos aguardar", pontuou.