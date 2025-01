Florence acredita em licitação do metrô Lapa/Campo Grande até março

“Esse é um dos grandes três projetos de logística genuínas do governo de Jerônimo", disse o secretário - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Secretário da Casa Civil, Afonso Florence afirmou nesta quinta-feira, 16, durante a Lavagem do Bonfim, que o governo aguarda os trâmites da Caixa Econômica Federal para lançar até março a licitação para início da obra do metrô Campo Grande até a Lapa.

“Esse é um dos grandes três projetos de logística genuínas do governo de Jerônimo. Primeiro, foi o VLT que já está em obra. O segundo é o metrô, que os projetos desenvolvidos na Casa, em tempo recorde, uma obra em túnel, Lapa/Campo Grande, um quilômetro e duzentos metros. Toda a documentação está entregue à Caixa, a Caixa está em análise, um calendário aí da primeira semana de fevereiro, a Caixa responder, fizemos os últimos ajustes no orçamento apresentado. A nossa expectativa é publicar a licitação dessa obra aqui no primeiro trimestre. Então, a gente vai ter janeiro, fevereiro...a nossa expectativa é março, mas não depende só do governo", afirmou Florence.

O dinheiro para a ampliação do metrô está garantido através do PAC do governo federal. Florence ainda relembrou que há também uma operação de crédito para a compra dos trens, além de toda a documentação na Caixa em análise.

"A nossa expectativa é que mais ou menos nesse período nós também possamos encaminhar a licitação para a compra dos trens do metrô", pontuou o secretário.



Sobre as mudanças no secretariado do governo Jerônimo, como as saídas de André Curvello e Jusmari Oliveira, Florence falou sobre possíveis novas baixas.

“O governador tem conversado muito pontualmente com a área da política, com os partidos aliados, com os presidentes de partido do conselho político. Claro, é da democracia, é do noticiário, mas o que eu vejo é que se ocorrer ainda alguma mudança, tem muito menos envergadura em termos de número, tal, do que geralmente é uma expectativa no meio político e na imprensa, mas até agora nenhum sinal mais robusto", disse.