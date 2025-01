Isaac Edington destaca potencial do Bonfim: “Festa do nosso coração”

Edington falou também sobre a saída de Pedro Tourinho do comando da Secretaria de Cultura e Turismo (Secut) - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável pelos principais eventos do verão soteropolitano, Isaac Edington destacou o potencial turístico e religioso da Lavagem do Bonfim.

“É muito importante a gente poder estar aqui hoje, celebrando todos os baianos, os soteropolitanos, os turistas, as pessoas que vêm do Brasil inteiro e de várias partes do mundo nessa festa que é a festa do nosso coração. Então assim, a gente está muito feliz, esperamos que corra tudo bem, vamos fazer aqui. E a velha história, quem tem fé vai a pé”, afirmou o gestor, em entrevista coletiva.

Edington falou também sobre a saída de Pedro Tourinho do comando da Secretaria de Cultura e Turismo (Secut) e a possível substituição. Ele também disse se continua ou deixa o comando da Saltur na reforma administrativa a ser promovida pelo prefeito Bruno Reis.

“Essas coisas a gente não responde, o que eu posso responder é que a gente tem na prefeitura uma estrutura muito azeitada, a gente tem uma sincronia total entre a Secult, a Fundação Gregório de Matos e a Saltur. Nós trabalhamos em conjunto, é uma estratégia só, trabalhar pelo desenvolvimento da cidade, a Secult trabalhar na promoção turística da cidade, na gestão dos equipamentos públicos, e todo o processo na estratégia de turismo da cidade. Nós da Saltur cuidamos na plataforma de eventos, fazendo com que esses eventos gerem cada vez mais desenvolvimento econômico para a cidade, que gerem, potencializem e fortaleçam nosso turismo e, sobretudo, fortaleça a economia criativa da cidade, toda a cadeia econômica que eu costumo dizer que a gente tem a preocupação de equilibrar para que toda a cadeia econômica seja beneficiada por meio dessa plataforma de eventos", disse.

"Estamos muito azeitados, Pedro Tourinho, querido amigo, parceiro, deixa um legado aqui para a nossa cidade que a gente se orgulha bastante nesses dois anos e quem quer que venha ocupar a pasta aqui será muito bem recebido por todos nós que aqui estivermos, por toda a equipe da prefeitura, trabalhamos juntos em uma estratégia só: trabalhar para a cidade de Salvador, trabalhar para a melhor cidade do Brasil e transformar de fato Salvador, no que ela já é: a melhor capital do Brasil", completou Isaac.