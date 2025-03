Maurício Trindade fala sobre destino da Câmara após incêndio

Maurício Trindade preside a CMS de forma interina - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O presidente em exercício da Câmara Municipal de Salvador, Maurício Trindade (PP), afirmou, nesta terça-feira, 25, que o legislativo já procura um novo local para a realização das sessões e atividades parlamentares. A fala ocorre um dia após parte do prédio principal ser atingida por um incêndio.

Segundo Maurício, a discussão não tem ligação com o episódio recente. O vereador pontuou que a ideia de uma possível mudança faz parte de um processo de "reformulação" na região do Centro Histórico, e citou como exemplo a saída da Prefeitura de Salvador do Palácio Thomé de Souza, também debatida. O provável destino da Câmara é o espaço onde funcionou o antigo Cine Excelsior.

"Nessa reformulação de toda essa região, onde é o Palácio Rio Branco, tem alguns anos que foi repassado para a iniciativa privada. A Prefeitura também, por questão judicial, está saindo daí, eles adiantaram. Por pedido do Ministério Público, procuraram um local e estão indo para o Palácio Episcopal, um prédio histórico também [...] Nossa Câmara também já estava procurando outros locais, nosso presidente Muniz tem visto vários espaços, mas o principal que ele tem visto é o do antigo Cine Excelsior, porque ele tem uma estrutura de auditório e muito espaço físico para abrigar a Câmara", explicou Trindade.

O vereador ainda afirmou que o atual prédio da Câmara, um dos mais antigos da cidade, deve virar um local de visitação e um salão para eventos maiores. Por conta do incêndio, a sessão desta terça ocorreu no auditório do Centro de Cultura do legislativo, que fica ao lado do Palácio Thomé de Souza.

"A ideia é que essa Casa vire um espaço de museu, salão nobre, um salão de eventos. Nossa parte legislativa passasse para um espaço, seria o antigo Cine Excelsior. O problema de ontem não afetou em nada esse ritmo", pontuou Maurício Trindade.