Após incêndio, Bruno Reis diz que irá recuperar Câmara de Salvador

Prefeito Bruno Reis discursando durante reinauguração do Elevador Lacerda - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantiu, nesta terça-feira, 25, que a Prefeitura de Salvador irá recuperar a Câmara Municipal. O gestor afirmou que já autorizou a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield, a elaborar o projeto de reestruturação do palácio histórico.

O prédio que abriga o Legislativo da capital baiana foi atingido por um incêndio na segunda-feira, 24. As chamas afetaram o Salão Nobre e salas vizinhas.

“Pela manhã já autorizei Tânia Scofield a fazer o projeto, porque a Prefeitura vai recuperar toda a Câmara Municipal de Salvador”, afirmou Bruno Reis durante a reabertura do Elevador Lacerda.

Atualmente, as sessões do Legislativo estão sendo realizadas em um espaço improvisado no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador (CMS).