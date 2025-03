Câmara de Salvador retoma sessões no Centro de Cultura após incêndio

Teto do prédio da Câmara de Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A sessão ordinária desta terça-feira, 25, da Câmara Municipal de Salvador, será realizada no auditório do Centro de Cultura da Câmara. A medida foi tomada por conta da interdição do Paço Municipal, que abriga a Câmara de Salvador, na tarde de segunda-feira, 24, após o incêndio que atingiu parte do teto e forro e foi debelado pelo Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil notificou a Câmara de Salvador sobre a interdição da área que foi atingida pelo fogo, basicamente no telhado sobre o Salão Nobre e das salas de comissões. A área de acesso ao Memorial também foi interditada por conta da grande quantidade de água utilizada para debelar o incêndio, fazendo peso sobre o piso.

Por cautela, todo o prédio foi interditado até a equipe de manutenção predial realizar os trabalhos técnicos necessários e a perícia identificar as causas do incêndio.

Alguns setores que funcionam no prédio quadricentenário do Paço Municipal serão relocados para outros espaços e alguns funcionários vão trabalhar em regime de home-office.