Marçal e Gusttavo Lima podem se filiar ao União Brasil em Salvador

Gusttavo Lima e Pablo Marçal devem se filiar ao União Brasil - Foto: Reprodução / Instagram

O influenciador Pablo Marçal e o cantor sertanejo Gusttavo Lima acertaram suas filiações ao União Brasil e podem oficializar a entrada no partido em Salvador.

De acordo com o colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles, uma ala da legenda defende que o influencer e o cantor assinem a ficha de filiação no mesmo evento de lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência pela legenda.

O evento de Caiado está marcado para o próximo dia 4 de abril, no Centro de Convenções da capital baiana. Na mesma data, o governador vai receber o título de cidadão baiano.

Outra ala do União Brasil, contudo, defende que o influenciador digital e o cantor sertanejo se filiem ao União Brasil antes do evento de Caiado. O objetivo seria não ofuscar o lançamento da pré-candidatura do governador ao Planalto.

Os planos para Marçal são de uma candidatura a governador ou a senador pelo estado de São Paulo em 2026. Já os planos do União Brasil para Gusttavo Lima

Já para Gusttavo Lima, os planos do União Brasil preveem uma candidatura a senador por Goiás em 2026, embora o cantor tenha anunciado que pretende concorrer à Presidência da República.