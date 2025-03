Prefeitura contrata empresa para gerir nova Orla de Salvador

Empreendimento tem sede no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), contratou a empresa responsável pela manutenção da nova Orla da cidade.

A empresa vencedora foi a Orla Villa Lobos Administração de Mobiliário Urbano, que por sua vez, faz parte do mesmo grupo que fez os estudos para montar os quiosques na orla da cidade, que é a OrlaBR Participações.

A novidade foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira, 26, e receberá R$ 953.184,00, por ano. O empreendimento em questão, tem sede no Rio de Janeiro, e, de acordo com o documento, deverá gerir, manter e conservar o local.

“Concessão dos serviços públicos inclui reforma, expansão, construção e operação de até 34 quiosques e 70 tendas de praia a serem instalados no Parque da Orla, no trecho localizado na Av. Octávio Mangabeira, entre as praias da Boca do Rio, dos Artistas, Pituaçu e Patamares, em Salvador/BA, totalizando aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentos) metros de extensão, pelo prazo de 30 anos”, diz trecho do documento.

O documento também prevê reforma, expansão, construção e operação da área, cobrindo aproximadamente 3.500 metros de extensão ao longo de 30 anos.