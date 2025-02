Falha em sistema eletrônico atrasa licitação da nova Orla de Salvador

Projeção de quiosque da nova orla - Foto: Reprodução | Prefeitura de Salvador

Uma falha no sistema eletrônico "compras.gov" gerou o adiamento da abertura da licitação do Parque da Orla de Salvador, que aconteceria na manhã desta quarta-feira, 22, às 10h30.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), e com isso, o certame deve ser publicado na próxima quinta, 23, pela Comissão Especial de Contratação.

Após o início da sessão, as novas datas para análise técnica e divulgação dos resultados, conforme estipulado no edital. O processo de licitação prevê a concessão dos serviços públicos de gestão, manutenção, conservação, reforma, expansão, construção e operação de até 34 quiosques e 70 tendas de praia ao longo da orla de Salvador.

O contrato terá validade de 30 anos e custará para os cofres públicos R$ 18,6 milhões. Entre os critérios para a escolha do vencedor está 40% da avaliação será baseada no valor do lance ofertado, enquanto os outros 60% levarão em conta a qualidade do projeto apresentado.