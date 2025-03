“Paciência, faz parte do jogo”, diz Adolfo sobre decisão do STF

Adolfo Menezes diz que já esperava decisão - Foto: Reprodução | Assessoria

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) afirmou neste sábado, 1º, que recebeu com "tranquilidade" a decisão unânime da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter o seu afastamento da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Antes da Corte formar maioria para seu afastamento, o pessedista entrou com um agravo para que a discussão sobre sua reeleição fosse para o plenário do STF. Com a derrocada, ele diz que apoia a permanência da deputada Ivana Bastos (PSD) no comando da Casa.

"Veja, todos já sabiam, inclusive eu, sobre a possibilidade dessa decisão. O que ninguém esperava é que isso ocorresse de forma tão célere. Paciência, faz parte do jogo. Embora seja lamentável essa interferência do Judiciário nos assuntos do Legislativo, bem como a omissão do Congresso Nacional em legislar sobre essa questão das eleições para as mesas diretoras. É preciso que seja criada uma regra clara. Até porque a Constituição baiana não proibia a minha reeleição", disse Adolfo.

O parlamentar defende a condução de Ivana Bastos à presidência sem a necessidade de uma nova eleição para efetivar a correligionária.

"No meu entendimento, na medida em que o Supremo não determinou uma nova eleição, isso é automático. Trabalhei para que isso ocorresse quando articulamos em favor do nome de Ivana para a vice-presidência. É um momento histórico para toda a Assembleia: a primeira mulher presidente da Casa. Estarei ao lado dela para fazer essa transição e ajudar no que for preciso", reafirmou Adolfo.

Questionado sobre o futuro político e as especulações de que pode assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE), Adolfo Menezes negou.

"Eu posso até analisar isso no futuro, mas não vai ocorrer este ano. Seguirei deputado, atendendo aos municípios que represento e defendendo os interesses da Bahia na Assembleia", concluiu.

Entenda o processo

Adolfo Menezes (PSD) foi afastado da presidência da Assembleia no dia 10 de fevereiro, sete dias após ter sido reeleito para o posto pela segunda vez consecutiva, com os votos de 61 dos 63 parlamentares da Casa.

O pedido de afastamento foi feito pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), que só recebeu o próprio voto ao concorrer contra Adolfo na disputa pela presidência da Assembleia, no último dia 3 de fevereiro.

Antes de encaminhar a denúncia ao STF, Coelho ingressou no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) com a ação, mas o juiz substituto Alberto Raimundo Gomes dos Santos não deu provimento.

Em seguida, Hilton apresentou uma reclamação constitucional no STF contra a decisão do juiz do TJ-BA. O processo foi distribuído para Gilmar Mendes, que relata o caso na Corte.

A segunda turma manteve a liminar, na sessão virtual de julgamento que começou no último dia 21 e se encerrou na última sexta-feira, 28.