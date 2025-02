Ivana Bastos assume presidência da Alba após afastamento de Adolfo

Deputada Ivana Bastos assume a presidência da Alba - Foto: Divulgação | Alba

Pela primeira vez em quase 200 anos, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) é oficialmente presidida por uma mulher. A deputada estadual Ivana Bastos (PSD) assumiu interinamente o comando da Casa, na tarde desta terça-feira, 11.

Ivana foi eleita 1ª vice-presidente da Alba na última semana. Com o afastamento do presidente Adolfo Menezes (PSD), após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a parlamentar do PSD tomou posse.

Nas redes sociais, Ivana comemorou o feito. A deputada afirmou que sua chegada ao posto máximo do legislativo baiano é uma conquista coletiva das mulheres.

"Essa conquista não é só minha, mas de todas as mulheres que enfrentam desafios e quebram barreiras para tornar a política um espaço mais plural e representativo. Que nossa história sirva de inspiração para que mais mulheres ocupem posições de liderança", escreveu Ivana, que completou.

"Atuarei com independência, mas em harmonia com o Executivo, Judiciário e Ministério Público, de forma a convergir os interesses maiores da Bahia, simbolizados nas pessoas dos chefes desses poderes: o governador Jerônimo Rodrigues; a desembargadora Cynthia Resende; e o procurador Pedro Maia", afirmou a presidente.