Afastado do comando da Alba, Adolfo vai à Brasília com Ivana Bastos

Presidente da Alba deve ser afastado do cargo - Foto: Vaner Casaes | Alba

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), viajou para Brasília, nesta terça-feira, 11, acompanhado da 1ª vice-presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD). O parlamentar foi afastado do comando da Casa, em decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, Adolfo teria levado um advogado para poder discutir o imbróglio em torno da sua reeleição. Segundo o Supremo, presidentes de casas legislativas não podem ser reconduzidos ao posto dentro de uma mesma legislatura.

Como a Alba ainda não foi notificada, Adolfo permanece como presidente da Casa. Após a notificação, Ivana assume o comando do legislativo. A expectativa é de que a decisão final seja conhecida até o dia 28 deste mês.

PERMANÊNCIA DE IVANA

Diferente do que foi especulado antes da reeleição de Adolfo, a Alba não prevê novas eleições em caso de renúncia ou afastamento do presidente. Assim, com a saída de Adolfo, Ivana deve permanecer como chefe do Poder Legislativo até o final de 2026.

Em condição de anonimato, integrantes do governo afirmaram que a decisão do ministro Gilmar Mendes já era esperada, embora tenha acontecido antes do previsto.