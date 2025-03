GCM vira polícia? Vereador quer mudar nome da Guarda Municipal

Mudança ainda está em análise na Câmara de Salvador - Foto: Divulgação

O vereador Sandro Filho (PP), que se diz defensor da Segurança Pública, quer trocar a nomenclatura da Guarda Civil Municipal (GCM) para Polícia Metropolitana de Salvador.

O progressista mencionou o estado de São Paulo como referência para apresentação do projeto de indicação ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tramita na Câmara Municipal da cidade.

“Considerando que a cidade de São Paulo, em um movimento similar, já adotou a nomenclatura de "Polícia Municipal", o que se mostrará eficaz no fortalecimento da imagem da corporação e na melhoria da integração com as outras forças de segurança”, diz um trecho do documento.

Sandro Filho ainda foi além e afirmou que alteração da nomenclatura oficial dos GCMs “visa também proporcionar um maior alinhamento entre a GCM e as forças policiais tradicionais, tornando a atuação da guarda mais efetiva e reconhecida pela população”.

Na proposta, o vereador também critica o governo da Bahia, sob batuta de Jerônimo Rodrigues (PT), e o considera “inerte” no trato sobre a segurança pública.

“Considerando que o Estado da Bahia tem demonstrado certa inércia no avanço das políticas de segurança pública, o que tem levado a um crescente aumento da criminalidade e da sensação de insegurança na população na cidade”, concluiu.

Devido ao recesso de Carnaval, os projetos protocolados na Casa Legislativa estão parados e segue pendente de análise das comissões temáticas. Caso aprovado, a matéria segue para votação em plenário.

Se receber as bênçãos dos demais vereadores, caberá ao prefeito Bruno Reis (União) acatar ou não a proposição do legislador.