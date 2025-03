Documentos perdidos no Carnaval podem ser recuperados na Base da GCM

Guarda Municipal recuperou 32 documentos no Circuito Osmar - Foto: Divlgação GCM

Quem foi pular o Carnaval no Circuito Osmar, no Campo Grande, e perdeu os documentos já pode verificar se eles estão em poder da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM). Nos três primeiros dias da festa, 32 documentos, entre carteiras de trabalho, RGs e cartões de créditos, foram recuperados pelos agentes da GCM.

"Esse ano, até então, estamos com um número baixo de documentos recuperados, reflexo da conscientização e do uso da tecnologia para evitar o transporte de documentos e cartões bancários físicos. Contudo, seguiremos prestando esse serviço de grande utilidade pública, afirmou James Azevedo, coordenador de ações de Prevenção à Violência da GCM.

De acordo com informações da GCM, os documentos podem ser resgatados na Base da Guarda Civil Militar montada na Estação da Lapa, das 8h às 18h. Quem quiser, ainda pode aguardar para verificar a lista com os nomes dos titulares que serão disponibilizados, em breve, no site da instituição www.gcm.salvador.ba.gov.br.