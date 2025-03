Morre Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, aos 90 anos

Cláudio Lembo morreu aos 90 anos - Foto: Roberto Navarro | Alesp

Morreu aos 90 anos, na madrugada desta quarta-feira, 19, o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo (PSD). A morte foi confirmada pela família, que não divulgou a causa.

Lembo começou sua carreira política pela extinta Arena, ainda durante a ditadura militar. Em seguida, passou por siglas como PDS, PMDB, PFL e DEM, ajudando a fundar, em 2011, o PSD, junto com nomes como Gilberto Kassab. Foi eleito vice-governador de São Paulo em 2002, na chapa encabeçada por Geraldo Alckmin.

Com a renúncia do titular, em 2006, Lembo assumiu o governo de São Paulo, sendo sucedido por José Serra (PSDB). Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a partida do político.

"Recebi com tristeza e consternação a notícia do falecimento do professor, jurista, acadêmico e ex-governador de São Paulo Cláudio Lembo. Meu amigo desde os anos 1970, Lembo foi símbolo de Política escrita assim, com P maiúsculo. Representante do campo conservador, sempre tivemos diferenças e, ao mesmo tempo, uma capacidade de diálogo franco, aberto e generoso. Com suas convicções, teve amplo destaque na política e se consolidou como voz importante no direito, tendo sido reitor da Universidade Mackenzie. Deixa um legado de compromisso com a democracia, com os valores constitucionais e com o amor pelo Brasil. Meus sentimentos à família e aos amigos de Cláudio Lembo", escreveu Lula no X.