Saiba quem assume vaga deixada por Eduardo Bolsonaro na Câmara

Missionário José Olímpio é o segundo suplente da legenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A vaga deixada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)será ocupada pelo Missionário José Olímpio (PL), ligado ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira, 18, que se licenciará do mandato para viver nos Estados Unidos. A decisão acontece em meio à proximidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o inquérito golpista, que teve participação do ex-mandatário e outros 33 aliados.

Saiba quem é Missionário José Olímpio

Segundo suplente eleito pela leganda durante as eleições de 2022, Missionário José Olímpio acumulou 61 mil votos pelo estado de São Paulo.

Ligado à Igreja Mundial, Olímpio era fiduciário da filial da igreja na cidade de Agudos, interior de São Paulo, e foi levado à Justiça para o pagamento de aluguéis atrasados da instituição.

O filho do Missionário, Rodrigo Moraes, é deputado estadual pelo Estado de São Paulo.

Antes da filiação ao PL, Olímpio passou pelos partidos DEM, PP e PMDB (atual MDB), e já atuou como deputado federal por São Paulo e vereador da capital paulista, e da cidade de Itu, no interior do estado.