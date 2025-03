PL se manifesta após Eduardo Bolsonaro anunciar 'autoexílio'

Eduardo Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, juntos - Foto: Reprodução | X | Eduardo Bolsonaro

O diretório nacional do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou solidariedade ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que anunciou nesta terça-feira, 18, que vai deixar o Brasil e se licenciar do mandato.

Em publicação nas redes sociais, o partido disse receber com tristeza a notícia do 'autoexílio' do deputado. Ainda na nota, o PL afirmou estar "a postos" para atravessar o que considera um "momento difícil".



"É com tristeza que recebemos a notícia de que Eduardo Bolsonaro vai se licenciar temporariamente do cargo para o qual foi legitimamente eleito. Eduardo tem o nosso respeito", diz trecho da nota.

"O Partido Liberal segue a postos, acreditando na força política do nosso país e nas instituições dos três poderes para atravessar esse momento difícil que estamos vivenciando", completou.

Mais cedo, Eduardo comunicou que vai deixar o mandato para viver nos Estados Unidos. O deputado alegou que pretende se distanciar de uma "perseguição". Nas últimas semanas, o deputado já havia subido o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com quem já protagonizou embates recentes.