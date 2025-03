Exílio? Eduardo Bolsonaro anuncia que vai deixar o Brasil

Eduardo Bolsonaro vai se licenciar do mandato de deputado - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou, nesta terça-feira, 18, que vai se licenciar do mandato parlamentar para deixar o Brasil. O destino do político será os Estados Unidos.

Eduardo comunicou sua decisão em uma publicação nas redes sociais. Segundo o deputado, a decisão se deu em uma tentativa de fugir do que ele aponta como uma "perseguição". Seu pai será julgado a partir da próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no processo sobre a trama que tinha como objetivo final executar um golpe de Estado.

Eduardo estava prestes a ser indicado pelo PL para o comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. No seu lugar será indicado o deputado Coronel Zucco (PL-RS).

“No meu lugar, será nomeado o deputado federal gaúcho Zucco para a comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter a essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos", disparou o deputado, que continuou.

"Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e aos seus truques sujos. Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir representando esses irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar, sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos", completou Eduardo.