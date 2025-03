Pessoas com câncer podem passar a ter prioridade em adoções

Segundo a parlamentar, priorizar quem tem câncer nesses processos pode incentivar a adoção tardia - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Pessoas com câncer podem passar a ter prioridade na adoção de criança ou adolescente, conforme indica o Projeto de Lei 199/25, que está em análise na Câmara dos Deputados. O texto inclui a medida no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Embora pessoas diagnosticadas com câncer possam estar enfrentando desafios de saúde, muitas delas possuem condições de oferecer um ambiente familiar saudável, seguro e acolhedor, proporcionando afeto e estabilidade a crianças ou adolescentes em situação de adoção”, afirma a deputada Luisa Canziani (PSD-PR), autora da proposta.

Segundo a parlamentar, priorizar quem tem câncer nesses processos pode incentivar a adoção tardia e de crianças ou adolescentes com menos chances de serem adotados.

Próximos passos

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.