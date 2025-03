Bolsa Família chega a mais de 20,5 milhões de lares

Cartão do Bolsa Família - Foto: Roberta Aline / MDS

A partir desta terça-feira, 18, mais de 20,5 milhões de famílias começam a receber o pagamento de março do programa Bolsa Família, com valor médio de R$ 668,65 por família. A data da transferência de renda mensal é estipulada seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) da família.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), investirá R$ 13,7 bilhões no Bolsa Família neste mês. São cerca de 53,8 milhões de pessoas contempladas em todos os municípios do país. Delas, mais de 31,42 milhões são meninas e mulheres.

Os pagamentos seguem o calendário e acontecem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), sempre em dias úteis, iniciando com aqueles de final 1 e indo até os de final zero. Em março, as transferências terminam no dia 31.

A exceção do calendário fica por conta dos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, cujo pagamento ocorre no primeiro dia de transferências.

No Nordeste, o valor soma mais de 9,4 milhões de famílias atendidas pela transferência de renda, maior número entre as regiões. O recurso encaminhado para os estados nordestinos é de R$ 6,26 bilhões. As famílias recebem benefício médio de R$ 667,28.