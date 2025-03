Contratação de empresa de primo de ACM Neto pode ser judicializada

Agência que abocanhou contrato milionário com a prefeitura pertence a primo de ACM Neto - Foto: Reprodução / Facebook

Vereadores de oposição devem pedir apuração do pregão eletrônico que resultou na contratação da Agência Bença Comunicação e Marketing, por R$ 30.909.920,30, pela Prefeitura de Salvador. A informação é do site Política Ao Vivo.

O motivo da ação que deve ser movida pelos políticos se dá por conta do alto valor do contrato - válido por 12 meses - e também porque a agência pertence ao primo do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), Flávio Costa Maron.

Para se ter uma ideia da proporção, a quantia destinada é superior ao orçamento de pastas e despesas da gestão municipal para o ano de 2025. O orçamento previsto para as áreas de Desporto e Lazer, dentro da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), por exemplo, é de R$ 28.795.000 milhões, R$ 2.114.920,3 milhões a menos que o firmado entre a prefeitura e a agência.

A nível de comparação, a Secretaria Municipal de Reparação (Semur), pasta responsável pela promoção de políticas públicas de promoção da igualdade racial e social em Salvador, hoje tem o orçamento de R$ 8.833.000 milhões, quantia quase quatro vezes menor que o contrato fixado pela Secom com a agência de marketing, e que representa apenas 0,1% do que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Câmara Municipal..

O valor de quase R$ 31 milhões do contrato é muito acima do total previsto pelo LOA de 2025 para investimentos da prefeitura com a Secretaria de Comunicação Secom), que será de R$ 1 milhão.

Na semana passada, a vereadora Marta Rodrigues (PT) enviou um ofício para a Secom, a fim de obter informações sobre os valores e maiores detalhes do contrato. "A gente está pedindo cópia do contrato para poder conhecer o que foi que aconteceu. O que estava previsto na LOA para a finalidade que eles aumentaram é R$ 1 milhão, aí eles aparecem com esse valor tão alto. A gente pede explicação de onde é que teve, teve aumento de quanto para a gente conhecer", disse a parlamentar ao Portal A TARDE.