Bruno Reis rebate críticas sobre contrato envolvendo primo de ACM Neto

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) rebateu, na manhã desta quinta-feira, 13, as críticas que recebeu da oposição devido a contratação de uma agência de publicidade, de propriedade de um primo do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), pelo valor de R$ 30,9 milhões.

Segundo o gestor municipal, a empresa de Flávio Costa Maron foi contratada após um processo licitatório com participação de concorrentes de todo o país.

“Eu nem sabia. Tive conhecimento por vocês, que é de um contraparente — que eu não sei nem qual é o grau de parentesco, mas, com certeza, primo não é — do ex-prefeito. E, se fosse, não tem crime nenhum, porque, afinal de contas, as concorrências são públicas e todos podem participar”, declarou o prefeito de Salvador.

Bruno Reis complementou ainda afirmando que o valor total do contrato será pago ao longo dos anos. A publicação no Diário Oficial do Município (DOM) aponta que a contratação possui uma validade de 12 meses.

“Eu tenho certeza que a prefeitura contratou pelo menor preço. Esse contrato é para, ao longo dos anos, totalizar esse valor. E é um trabalho de serviço digital que a prefeitura já realiza e precisava manter esse serviço”, acrescentou o gestor municipal.