Deputado critica Prefeitura por contrato milionário com primo de ACM Neto: "Imoralidade"

Robinson chamou de "imoralidade" a contratação da agência do primo de ACM Neto - Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador contratou, pelo valor de R$ 30,9 milhões, a agência Bença Comunicação e Marketing Ltda., para a prestação de serviços na área de comunicação digital. A contratação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 10, e denunciada como uma “imoralidade” pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT).

O parlamentar procurou o Portal A TARDE para apontar a relação da empresa com o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil). A agência de publicidade é de propriedade do empresário Flávio Costa Maron, primo do ex-gestor municipal de Salvador.

“A contratação da empresa do primo de ACM Neto pela prefeitura de Salvador por R$ 30 milhões é uma imoralidade”, afirmou Robinson, após sessão do plenário na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Para o deputado petista, a contratação da agência de publicidade é uma prova de que a atual gestão municipal estaria utilizando a prefeitura para favorecer economicamente ACM Neto e seus familiares.

“Bruno Reis não separa o público do privado e governa para atender os interesses econômicos do seu líder”, criticou Robinson.

O contrato da prefeitura de Salvador com a agência de Flávio Maron foi assinado no último dia 7 de março e possui vigência de 12 meses.